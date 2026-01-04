Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лидс — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 20-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 15:30

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча 20-го тура АПЛ начнётся в 15:30
Комментарии

Сегодня, 4 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Лидс» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 19 туров английской Премьер-лиги «Лидс» набрал 21 очко и занимает 16-е место. Манчестерский клуб заработал 30 очков и располагается на шестой строчке.

В 21-м туре команда Даниэля Фарке встретится с «Ньюкаслом» (7 января), а «красные дьяволы» — с «Бёрнли» (7 января).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ливерпуль» может побороться с «МЮ» за трансфер игрока ценой в € 100 млн — Caught Offside

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android