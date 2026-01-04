«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча 20-го тура АПЛ начнётся в 15:30

Сегодня, 4 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Лидс» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 19 туров английской Премьер-лиги «Лидс» набрал 21 очко и занимает 16-е место. Манчестерский клуб заработал 30 очков и располагается на шестой строчке.

В 21-м туре команда Даниэля Фарке встретится с «Ньюкаслом» (7 января), а «красные дьяволы» — с «Бёрнли» (7 января).

