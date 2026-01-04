Беллингем попросил «Реал» подписать полузащитника из клуба АПЛ — E-Notícies

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем попросил руководство клуба приобрести соотечественника и полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона. Об этом сообщает E-Notícies.

По информации источника, 21-летний футболист стал бы «идеальным усилением» для «сливочных», поскольку освободил бы Беллингема от оборонительных задач, а также помог провести смену поколений в команде.

Подчёркивается, что «Кристал Пэлас» не продаст Уортона дешевле € 80 млн.

В нынешнем сезоне Уортон принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме В «Реале» оценили состояние Винисиуса после реакции трибун в прошлом матче

Сколько стоят молодые футболисты: