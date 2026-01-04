Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем попросил «Реал» подписать полузащитника из клуба АПЛ — E-Notícies

Беллингем попросил «Реал» подписать полузащитника из клуба АПЛ — E-Notícies
Комментарии

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем попросил руководство клуба приобрести соотечественника и полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона. Об этом сообщает E-Notícies.

По информации источника, 21-летний футболист стал бы «идеальным усилением» для «сливочных», поскольку освободил бы Беллингема от оборонительных задач, а также помог провести смену поколений в команде.

Подчёркивается, что «Кристал Пэлас» не продаст Уортона дешевле € 80 млн.

В нынешнем сезоне Уортон принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
В «Реале» оценили состояние Винисиуса после реакции трибун в прошлом матче

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android