«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут побороться за защитника из Серии А — Caught Offside

«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» нацелились на центрального защитника «Удинезе» Умара Соле. Также интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Интер», «Милан» и «Рома». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, первоначальная запрашиваемая цена будет находиться в диапазоне «от средней до высокой» с учётом бонусов. При этом «Удинезе» рассматривает вариант аренды с правом выкупа. Сам Соле хочет попробовать свои силы на более высоком уровне.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

