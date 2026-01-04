Ямаль двумя словами выразил восхищение игрой Жоана Гарсии в матче с «Эспаньолом»

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль отреагировал на игру вратаря сине-гранатовых Жоана Гарсии в матче с «Эспаньолом» (0:2) в 18-м туре чемпионата Испании, который состоялся в субботу, 3 января. В этой встрече голкипер «блауграны» совершил семь сейвов.

«Ты сумасшедший», — прокомментировал Ямаль фото Гарсии с матча в социальной сети.

В нынешнем сезоне 24-летний вратарь принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

