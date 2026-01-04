Ямаль двумя словами выразил восхищение игрой Жоана Гарсии в матче с «Эспаньолом»
Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль отреагировал на игру вратаря сине-гранатовых Жоана Гарсии в матче с «Эспаньолом» (0:2) в 18-м туре чемпионата Испании, который состоялся в субботу, 3 января. В этой встрече голкипер «блауграны» совершил семь сейвов.
Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ольмо – 86' 0:2 Левандовски – 90'
«Ты сумасшедший», — прокомментировал Ямаль фото Гарсии с матча в социальной сети.
В нынешнем сезоне 24-летний вратарь принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
