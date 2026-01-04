Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» поздравил Олега Романцева с 72-летием

«Спартак» поздравил Олега Романцева с 72-летием
Комментарии

«Спартак» в телеграм-канале поздравил бывшего главного тренера команды Олега Романцева с 72-летием.

«Сегодня праздник у самого титулованного тренера в истории «Спартака» — чемпиона СССР, восьмикратного чемпиона России и трёхкратного победителя Кубка страны.

Желаем всего самого наилучшего и всегда ждём в родных стенах, Олег Иванович!» — написано в сообщении красно-белых.

Романцев занимал должность главного тренера «Спартака» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги московская команда набрала 29 очков и занимает шестое место.

Материалы по теме
Романцев заявил, что для «Спартака» победа над ведущими клубами мира была в порядке вещей

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android