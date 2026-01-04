«Спартак» поздравил Олега Романцева с 72-летием

«Спартак» в телеграм-канале поздравил бывшего главного тренера команды Олега Романцева с 72-летием.

«Сегодня праздник у самого титулованного тренера в истории «Спартака» — чемпиона СССР, восьмикратного чемпиона России и трёхкратного победителя Кубка страны.

Желаем всего самого наилучшего и всегда ждём в родных стенах, Олег Иванович!» — написано в сообщении красно-белых.

Романцев занимал должность главного тренера «Спартака» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги московская команда набрала 29 очков и занимает шестое место.

