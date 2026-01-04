Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк: какая я звезда? Звёзды на небе, а я игрок ЦСКА

Матвей Кисляк: какая я звезда? Звёзды на небе, а я игрок ЦСКА
Комментарии

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк ответил, стал ли он ощущать себя звездой за минувший год.

— Ты стал ощущать себя звездой за прошедший год?
— Да нет. Какая я звезда, ты что? Звёзды на небе. А я просто игрок ЦСКА, — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

За сборную России Кисляк провёл семь матчей, где забил гол.

Материалы по теме
Матвей Кисляк выделил лучших футболистов РПЛ в первой части сезона

Самые дорогие российские футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android