Матвей Кисляк: какая я звезда? Звёзды на небе, а я игрок ЦСКА

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк ответил, стал ли он ощущать себя звездой за минувший год.
— Ты стал ощущать себя звездой за прошедший год?
— Да нет. Какая я звезда, ты что? Звёзды на небе. А я просто игрок ЦСКА, — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
За сборную России Кисляк провёл семь матчей, где забил гол.
Самые дорогие российские футболисты: