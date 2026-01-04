Скидки
«Барселоне» по-прежнему интересен Бастони, игрок оценивается в € 70-80 млн — Моретто

«Барселона» продолжает проявлять интерес к центральному защитнику «Интера» Алессандро Бастони. Каталонский клуб «позиционирует себя как участника гонки за Бастони». Об этом сообщает Marca со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, на текущий момент между сторонами нет открытых переговоров относительно потенциального перехода 26-летнего игрока в стан сине-гранатовых. Всё будет зависеть от экономических возможностей «Барселоны».

Трансфер Бастони оценивается в € 70-80 млн. При этом итальянский защитник ведёт с «Интером» переговоры о продлении контракта.

В нынешнем сезоне Бастони принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

