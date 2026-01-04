Стало известно, почему Мареска отказался от компенсации в £ 14 млн от «Челси»

Бывшему главному тренеру «Челси» Энцо Мареске полагалась компенсация в размере £ 14 млн (€ 16,1 млн) за досрочное расторжение контракта с ним. Трудовое соглашение итальянского специалиста было рассчитано до 2029 года с возможностью продления на сезон. В четверг, 1 января, лондонский клуб объявил об увольнении Марески. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 45-летний тренер был настолько зол из-за того, что руководство «Челси» подрывало его авторитет, что не стал обсуждать с ним условия расторжения контракта. Кроме того, Мареска был возмущён предположениями о его готовности рисковать здоровьем футболистов и заставлять их играть, несмотря на запрет врачей. Также у итальянца были разногласия с боссами «синих» относительно стартового состава команды и замен в нём.

Мареска занимал должность главного тренера лондонского клуба с лета 2024 года.

