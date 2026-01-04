Скидки
Александр Мостовой назвал лучших футболистов 2025 года в РПЛ

Александр Мостовой назвал лучших футболистов 2025 года в РПЛ
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о лучших игроках Мир РПЛ в 2025 году.

«Лучшие игроки 2025 года в РПЛ — однозначно Кордоба, Батраков и Сперцян. Туда же можно отнести Глушенкова, Вендела, Маркиньоса и Даку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После завершения первой части сезона чемпионата России лучшим бомбардиром соревнования является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, забивший 11 голов. Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян — лучший ассистент РПЛ с 12 результативными передачами.

Александр Мостовой: для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

