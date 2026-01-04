Скидки
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Александр Канищев: Вендел — лучший игрок года в «Зените», на нём всё держится

Александр Канищев: Вендел — лучший игрок года в «Зените», на нём всё держится
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев ответил, кто был лучшим игроком санкт-петербургской команды в 2025 году.

«Однозначно это Вендел! На нём всё держится в «Зените». Это лучший и самый необходимый игрок команды. Больше сложно кого-то выделить», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

