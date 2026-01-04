Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран назвал три команды, которые удивили в нынешнем сезоне в РПЛ

Сергей Юран назвал три команды, которые удивили в нынешнем сезоне в РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран отметил три команды, удивившие его в текущем сезоне Мир РПЛ.

«В принципе, всё так же, как и было. Только удивило «Динамо» — не ожидал, что они будут на таком месте. Верхушка таблицы РПЛ привычна. Понятно, что «Балтика» удивляет. Однако впереди весна, и мы знаем, что зачастую команды проводят эту часть не так, как летнюю и осеннюю. Удивили эти моменты, но в целом всё ожидаемо и предсказуемо.

В любом чемпионате всегда здорово, когда есть интрига. Мы ушли в зимнюю паузу — несколько клубов претендуют на чемпионство. Борьба будет нешуточной. Внизу таблицы тоже мало удивительного, за исключением «Сочи». Не ожидал, что они так проведут летнюю и осеннюю часть. Думал, наверняка сделают выводы после вылета из РПЛ. Нужно более осторожно относиться, потому что это РПЛ, а не ФНЛ. Получаются три команды, которые по-разному удивили», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После завершения первой части сезона РПЛ московское «Динамо» с 21 очком находится на 10-м месте, «Балтика» (35) — на пятом, «Сочи» (9) — на 16-м.

Материалы по теме
Сергей Юран выделил двух российских футболистов по итогам 2025 года

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android