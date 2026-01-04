Сергей Юран назвал три команды, которые удивили в нынешнем сезоне в РПЛ

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран отметил три команды, удивившие его в текущем сезоне Мир РПЛ.

«В принципе, всё так же, как и было. Только удивило «Динамо» — не ожидал, что они будут на таком месте. Верхушка таблицы РПЛ привычна. Понятно, что «Балтика» удивляет. Однако впереди весна, и мы знаем, что зачастую команды проводят эту часть не так, как летнюю и осеннюю. Удивили эти моменты, но в целом всё ожидаемо и предсказуемо.

В любом чемпионате всегда здорово, когда есть интрига. Мы ушли в зимнюю паузу — несколько клубов претендуют на чемпионство. Борьба будет нешуточной. Внизу таблицы тоже мало удивительного, за исключением «Сочи». Не ожидал, что они так проведут летнюю и осеннюю часть. Думал, наверняка сделают выводы после вылета из РПЛ. Нужно более осторожно относиться, потому что это РПЛ, а не ФНЛ. Получаются три команды, которые по-разному удивили», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После завершения первой части сезона РПЛ московское «Динамо» с 21 очком находится на 10-м месте, «Балтика» (35) — на пятом, «Сочи» (9) — на 16-м.

