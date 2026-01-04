«С праздником, Антоха!» «Спартак» поздравил Квинси Промеса с 34-летием

«Спартак» в телеграм-канале поздравил с днём рождения бывшего нападающего красно-белых Квинси Промеса, которому сегодня, 4 января, исполнилось 34 года.

«Сегодня день рождения празднует один из самых ярких игроков в истории «Спартака», автор 114 голов в 235 матчах за красно-белых и обладатель всех возможных трофеев в России. С праздником, Антоха!» — написано в сообщении красно-белых.

Нидерландский нападающий являлся футболистом московской команды с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. За этот период Промес в составе «Спартака» выиграл Мир РПЛ, Фонбет Кубок России и Суперкубок России.

После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место.

