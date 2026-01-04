Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С праздником, Антоха!» «Спартак» поздравил Квинси Промеса с 34-летием

«С праздником, Антоха!» «Спартак» поздравил Квинси Промеса с 34-летием
Комментарии

«Спартак» в телеграм-канале поздравил с днём рождения бывшего нападающего красно-белых Квинси Промеса, которому сегодня, 4 января, исполнилось 34 года.

«Сегодня день рождения празднует один из самых ярких игроков в истории «Спартака», автор 114 голов в 235 матчах за красно-белых и обладатель всех возможных трофеев в России. С праздником, Антоха!» — написано в сообщении красно-белых.

Нидерландский нападающий являлся футболистом московской команды с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. За этот период Промес в составе «Спартака» выиграл Мир РПЛ, Фонбет Кубок России и Суперкубок России.

После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место.

Материалы по теме
«Спартак» поздравил Олега Романцева с 72-летием

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android