«Челси» нацелился на одного из лидеров «Ньюкасла» — Football Insider

«Челси» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали. Лондонский клуб анализирует рынок полузащитников, проверенных на уровне чемпионата Англии. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «синие» рассматривают вариант с приобретением Тонали грядущим летом, а не нынешней зимой.

В стане «сорок» надеются сохранить итальянского игрока и считают, что он должен проявить лояльность к клубу, поддержавшему его после 10-месячной дисквалификации из-за ставок.

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: