«МЮ» отказался отдавать Угарте в аренду «Галатасараю» за £ 15 млн — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» отказал «Галатасараю» в аренде опорного полузащитника Мануэля Угарте нынешней зимой. Турецкий гранд был готов предложить «красным дьяволам» около £ 15 млн (€ 17,2 млн). Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, манкунианцы могут рассмотреть вариант с продажей 24-летнего футболиста в январе, если «Галатасарай» предложит около £ 45 млн (€ 51,7 млн).

Сам Угарте не верит в своё долгосрочное будущее в «Манчестер Юнайтед». На минувшей неделе турецкий клуб провёл переговоры с представителями португальского полузащитника.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

