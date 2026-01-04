Агент защитника «Локомотива» Монтеса исключил трансфер футболиста зимой

Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, подчеркнул, что нынешней зимой не состоится трансфер мексиканского футболиста в другой клуб.

«Сесар счастлив в России, у него всё хорошо. Зимний трансфер в другой клуб исключён», — приводит слова Визуете «РБ Спорт».

Монтес выступает в составе железнодорожников с осени 2024 года. За этот период защитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

