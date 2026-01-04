Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент защитника «Локомотива» Монтеса исключил трансфер футболиста зимой

Агент защитника «Локомотива» Монтеса исключил трансфер футболиста зимой
Комментарии

Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, подчеркнул, что нынешней зимой не состоится трансфер мексиканского футболиста в другой клуб.

«Сесар счастлив в России, у него всё хорошо. Зимний трансфер в другой клуб исключён», — приводит слова Визуете «РБ Спорт».

Монтес выступает в составе железнодорожников с осени 2024 года. За этот период защитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Бывший тренер «Локомотива» может вернуться в «Вест Хэм Юнайтед» — talkSPORT

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android