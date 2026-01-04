Скидки
Гладилин: «Краснодар» — самая сильная команда в РПЛ, по праву находится на первом месте

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение, что «Краснодар» стал самой сильной и стабильной командой в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Самой сильной и стабильной командой стал «Краснодар». Я считаю, что там сохранили костяк команды, игру. «Краснодар» сейчас по праву находится на первой строчке», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По итогам минувшего сезона «быки» стали чемпионами России. После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ подопечные Мурада Мусаева набрали 40 очков и занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на одно очко.

