Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Чанов: ЦСКА никого не стесняется — мало кто ожидал такой прыти

Вячеслав Чанов: ЦСКА никого не стесняется — мало кто ожидал такой прыти
Комментарии

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре красно-синих в нынешнем сезоне.

«Не считаю, что в концовке года у ЦСКА были неудачи. Это футбол: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Весь отрезок они прошли достаточно интересно и сильно. Мало кто ожидал от них такой прыти. 2025 год можно отнести в плюс. Единственное — нужно усилить некоторые позиции, в частности, нападение. ЦСКА провёл замечательный отрезок в нынешнем сезоне. Внезапно пришёл новый тренер, появились молодые ребята — кто ожидал, что команда будет так играть? Никого не стесняются и показывают интересную игру», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место.

Материалы по теме
Вячеслав Чанов: придётся обращаться к истории — ЦСКА нужен мститель, как Вагнер или Думбия

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android