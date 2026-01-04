Вячеслав Чанов: ЦСКА никого не стесняется — мало кто ожидал такой прыти

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре красно-синих в нынешнем сезоне.

«Не считаю, что в концовке года у ЦСКА были неудачи. Это футбол: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Весь отрезок они прошли достаточно интересно и сильно. Мало кто ожидал от них такой прыти. 2025 год можно отнести в плюс. Единственное — нужно усилить некоторые позиции, в частности, нападение. ЦСКА провёл замечательный отрезок в нынешнем сезоне. Внезапно пришёл новый тренер, появились молодые ребята — кто ожидал, что команда будет так играть? Никого не стесняются и показывают интересную игру», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: