Футбол Новости

«Фенербахче» работает над трансферами двух игроков из «Милана» и «Лацио» — Скира

«Фенербахче» работает над трансферами двух игроков из «Милана» и «Лацио» — Скира
Комментарии

Турецкий «Фенербахче» может усилить состав двумя футболистами из итальянской Серии А. Как сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X, стамбульцы заинтересованы в полузащитнике «Лацио» Маттео Гендузи и форварде «Милана» Кристофере Нкунку.

По данным источника, работу над переходами французов ведёт спортивный директор турецкой команды Девин Озек.

Маттео Гендузи выступает за «Лацио» с августа 2023 года. Его трансферная стоимость, по оценке специализированного портала Transfermarkt, составляет € 28 млн. Кристофер Нкунку перебрался в «Милан» из «Челси» перед стартом текущего сезона. За его переход заплатили € 37 млн.

