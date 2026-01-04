Флик — о Жоане Гарсии: проводит отличный сезон, он один из ключевых творцов победы

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру вратаря Жоана Гарсии после матча 18-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом», который завершился со счётом 2:0 в пользу каталонцев. Флик отметил, что Гарсия демонстрирует высокий уровень игры на протяжении всего сезона.

«Он великолепен. Уверен, что он никогда не забудет те моменты, которые пережил здесь. Маноло [Гонсалес] вселил в него уверенность. Теперь он с нами, и его игра была просто потрясающей.

Он проводит отличный сезон и является одним из ключевых творцов наших побед. Я общался с ним [перед матчем], и он оставался таким же, как всегда: спокойным, уверенным и сосредоточенным – именно поэтому он сыграл на таком высоком уровне. Посмотрите на сегодняшнюю игру, и вы увидите, насколько он важен. Я рад, что он в нашей команде», — приводит слова Флика Marca.

18 июня 2025 года было объявлено о переходе вратаря Жоана Гарсии в «Барселону» из «Эспаньола».