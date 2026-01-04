«Лацио» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч 18-го тура Серии А

Сегодня, 4 января, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Лацио» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса из Империи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Лацио»: Проведель, Марушич, Хила, Романьоли, Пеллегрини, Гендузи, Катальди, Башич, Канчелльери, Нослин, Дзакканьи.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Политано, Лоботка, Мактоминей, Спинаццола, Нерес, Элмас, Хойлунд.

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 24 очка в 17 матчах. «Наполи» с 34 очками в 16 играх располагается на третьей строчке в Серии А.