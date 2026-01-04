«Реалу» был предложен полузащитник из АПЛ стоимостью € 70 млн — AS

Мадридскому «Реалу» был предложен английский полузащитник из лондонского «Кристал Пэлас». Об этом сообщает издание AS. По данным источника, потенциальный трансфер 21-летнего хавбека оценивается в € 70 млн.

Сообщается, однако, что «Королевский клуб» в данный момент не проявляет заинтересованность в переходе полузащитника, в активе которого три матча за сборную Англии.

Адам Уортон выступает за «Кристал Пэлас» с лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 17 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт хавбека с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2029 года.