Главная Футбол Новости

«Вулверхэмптон» одержал первую победу в АПЛ за 252 дня

«Вулверхэмптон» одержал первую победу в АПЛ за 252 дня
Комментарии

В 20-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своём поле одержал победу над «Вест Хэмом» со счётом 3:0. Подопечные Роба Эдвардса одержали первую победу в текущем сезоне, прервав длительную безвыигрышную серию, которая длилась 252 дня.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Арьяс – 4'     2:0 Чан – 31'     3:0 Мане – 41'    

Команда забила три гола в первом тайме. Эта победа стала знаковой для клуба, так как в предыдущих 19 матчах «Вулверхэмптону» удалось набрать всего три очка. Ничья с «Манчестер Юнайтед» в предыдущем туре помогла прервать серию из 12 поражений во всех соревнованиях.

Следует отметить, что предыдущая победа «Вулверхэмптона» датируется 23 сентября, когда команда выиграла в Кубке английской лиги. В Премьер-лиге клуб не побеждал с 26 апреля, когда в 34-м туре прошлого сезона одержал победу над «Лестером».

На данный момент у «Вулверхэмптона» 6 очков, что по-прежнему удерживает команду на последнем месте в таблице. Отставание от безопасного 17-го места составляет 12 очков.

«Мы становимся лучше». Тренер «Вулверхэмптона» Эдвардс — о первой победе в сезоне АПЛ
