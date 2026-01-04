«Фулхэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 20-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 4 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Фулхэм» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 33 набранных очка в 19 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 15 очков. «Фулхэм» с 27 очками располагается на 12-м месте в таблице АПЛ.