Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Лацио – Наполи: матч 18-го тура Серии А 2025/2026, 4 января, счет 0:1

«Лацио» — «Наполи»: Леонардо Спинаццола на 13-й минуте вывел гостей вперёд
Комментарии

В эти минуты идёт матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Лацио» и «Наполи». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Давиде Масса из Империи. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Лацио
Рим
2-й тайм
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Спинаццола – 13'     0:2 Ррахмани – 32'    

Счёт в матче открыл защитник гостей Леонардо Спинаццола на 13-й минуте.

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 24 очка в 17 матчах. «Наполи» с 34 очками в 16 играх располагается на третьей строчке в Серии А.

Возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата «Милан» с 38 очками после 17 встреч. На втором месте «Интер», у команды 36 очков после 16 игр.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Комментарии
