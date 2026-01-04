«Лацио» — «Наполи»: Леонардо Спинаццола на 13-й минуте вывел гостей вперёд

В эти минуты идёт матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Лацио» и «Наполи». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Давиде Масса из Империи. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл защитник гостей Леонардо Спинаццола на 13-й минуте.

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 24 очка в 17 матчах. «Наполи» с 34 очками в 16 играх располагается на третьей строчке в Серии А.

Возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата «Милан» с 38 очками после 17 встреч. На втором месте «Интер», у команды 36 очков после 16 игр.