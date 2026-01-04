Скидки
Ван Дейк хотел перейти в «Реал», представители игрока контактировали с мадридцами — Marca

Ван Дейк хотел перейти в «Реал», представители игрока контактировали с мадридцами — Marca
Комментарии

Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк хотел перейти в мадридский «Реал». Как сообщает издание Marca, представители футболиста контактировали с «Королевским клубом» и до последнего ожидали положительного от «сливочных».

Сообщается, что решение о продлении контракта с «Ливерпулем» было принято стороной ван Дейка лишь после отказа «Реала» и выбора в пользу экс-защитника «Борнмута» Дина Хёйсена.

Хёйсен перебрался в «Реал» в июне 2025 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 62,5 млн. Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем» до конца сезона-2026/2027 в апреле прошлого года.

