Главная Футбол Новости

Деклан Райс оформил первый дубль в АПЛ за 296 матчей

Деклан Райс оформил первый дубль в АПЛ за 296 матчей
Комментарии

В 20-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» одержал победу над «Борнмутом» со счётом 3:2 на выезде. После перерыва полузащитник «канониров» Деклан Райс дважды забил, выведя «Арсенал» вперёд. Этот дубль стал первым в карьере Райса в Премьер-лиге. Английскому полузащитнику потребовалось 296 матчей, чтобы добиться этого достижения. Об этом сообщает аналитический портал OptaJoe.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Эванилсон – 10'     1:1 Магальяйнс – 16'     1:2 Райс – 54'     1:3 Райс – 71'     2:3 Крупи – 76'    

Хотя гол нападающего «Борнмута» Крупи на 76-й минуте вновь внёс интригу в матч, этого оказалось недостаточно для того, чтобы «Борнмут» смог заработать очки в этой встрече.

На данный момент на счету Райса четыре гола и пять результативных передач в 27 матчах текущего сезона.

«Арсенал» после 20 туров возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 48 очками.

