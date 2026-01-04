Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал — Бетис: онлайн-трансляция матча 18-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 18:15

«Реал» — «Бетис»: онлайн-трансляция матча 18-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15 мск
Комментарии

Сегодня, 4 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и севильский «Бетис». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра матча выступит Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе мадридского клуба 42 очка в 18 играх. Отставание от «Барселоны» — семь очков при игре в запасе. «Бетис» располагается на шестой строчке, у команды 28 очков после 17 встреч.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Реал» — «Бетис». Пауза мадридцам не помогла
«Реал» — «Бетис». Пауза мадридцам не помогла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android