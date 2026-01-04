«Реал» — «Бетис»: онлайн-трансляция матча 18-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15 мск

Сегодня, 4 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и севильский «Бетис». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра матча выступит Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе мадридского клуба 42 очка в 18 играх. Отставание от «Барселоны» — семь очков при игре в запасе. «Бетис» располагается на шестой строчке, у команды 28 очков после 17 встреч.