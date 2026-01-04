Болельщики «Челси» готовят протест против руководства клуба после ухода Марески — Sun

Болельщики лондонского «Челси» готовят протест против руководства команды во время следующего домашнего матча с «Брентфордом» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Игра пройдёт в субботу, 17 января. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, в социальных сетях среди болельщиков распространили призыв «объединиться для мирного протеста против модели и стратегии, в частности, против Бехдада Эгбали (совладелец клуба. — Прим. «Чемпионата») и спортивных директоров «Челси».

Отдельно отмечается, что протесты никак не связаны с кандидатами на пост нового главного тренера. Объясняя свои мотивы, болельщики заявили: «Рекордные траты и стратегия привлечения молодых игроков не смогли повысить уровень игры, а ответственность за несбалансированный, неопытный и постоянно меняющийся состав ложится на тренеров».