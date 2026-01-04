Скидки
«Лацио» ведёт переговоры о трансфере Джакомо Распадори из «Атлетико» — Галетти

Римский клуб «Лацио» активно ведёт переговоры о приобретении нападающего мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори. Клуб поддерживает постоянный контакт с испанским клубом относительно возможного обмена. В сделку может быть включён полузащитник римлян Маттео Гендузи, а также предусмотрена денежная выплата в пользу «Лацио». Об этом сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х.

Кроме «Атлетико», интерес к Гендузи проявлял турецкий клуб «Фенербахче», однако на данный момент конкретных предложений от турецкой стороны не поступало.

Transfermarkt оценивает Джакомо Распадори в € 22 млн. В текущем сезоне нападающий провёл 13 матчей за «Атлетико» во всех соревнованиях, забив два гола и отдав две результативные передачи.

