Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» хочет арендовать игрока «Интера» с выкупом за € 35 млн — Ди Марцио

«Галатасарай» хочет арендовать игрока «Интера» с выкупом за € 35 млн — Ди Марцио
Комментарии

Турецкий «Галатасарай» нацелился на полузащитника «Интера» Давиде Фраттези. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, стамбульцы готовы инвестировать в сделку до € 35 млн.

По данным источника, стамбульский клуб рассматривает вариант аренды с обязательством выкупа. Данная формула, как сообщается, полностью устраивает «Интер», поскольку итальянцы хотят продать игрока с гарантией, а не на основании выполнения определённых условий.

Давиде Фраттези выступает за «Интер» с июля 2023 года. «Сассуоло» заработал на продаже футболиста в миланский клуб € 31,4 млн. В текущем сезоне на счету Фраттези две результативные передачи в 15 матчах за клуб во всех турнирах.

