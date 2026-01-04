Славен Билич готов заменить Эшпириту Санту в «Вест Хэме» после восьмилетнего перерыва

Будущее Нуну Эшпириту Санту в «Вест Хэме» находится под угрозой после поражения от «Вулверхэмптона» со счётом 0:3 в матче 20-го тура АПЛ. Руководство клуба рассматривает возможность смены тренера. Согласно информации talkSPORT, Славен Билич, ранее возглавлявший «молотобойцев», готов вернуться в клуб, если руководство примет решение о замене тренера.

Владелец клуба Дэвид Салливан уже высказывал сомнения по поводу назначения Нуну Эшпириту Санту, который пришёл на смену Грэму Поттеру. Несмотря на первоначальные намерения вернуть Билича, совет директоров убедил Салливана отдать предпочтение португальскому специалисту. В числе потенциальных кандидатов на должность главного тренера также находится Майкл Кэррик, который ранее входил в шорт-лист клуба.

Последней командой, которую тренировал Билич, был саудовский клуб «Аль-Фатех», с которым он расстался в августе 2024 года. С тех пор он не занимал тренерскую должность. На данный момент «Вест Хэм» не выигрывал в девяти подряд матчах Премьер-лиги и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. Отставание от зоны безопасности составляет четыре очка.