У футболиста «Ростова» Кирилла Щетинина родился ребёнок

У футболиста «Ростова» Кирилла Щетинина родился ребёнок
23-летний полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин и его супруга Кристина стали родителями. У пары родился ребёнок. Супруги состоят в браке с сентября 2022 года.

Фото: Личный архив Щетинина

Кирилл Щетинин является воспитанником курского «Авангарда» и московского «Локомотива». В «Ростов» полузащитник перебрался из второй команды «Зенита» в июле 2021 года. После годичной аренды жёлто-синие выкупили у санкт-петербуржцев права на игрока.

В текущем сезоне Щетинин принял участие в 24 матчах за «Ростов» (18 — в Мир Российской Премьер-Лиге и 6 — в Фонбет Кубке России). На счету футболиста сборной России гол и результативная передача.

