«Манчестер Сити» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 20-го тура АПЛ начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 4 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 41 набранное очко в 19 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» при игре в запасе составляет семь очков. «Челси» с 30 очками располагается на пятом месте в таблице АПЛ.