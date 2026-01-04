Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль не планирует менять клуб — AS

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не рассматривает переход в другой клуб. Несмотря на поступившие предложения, которые могли бы показаться выгодными, он не соглашался на переговоры. Недавняя поездка в Катар была посвящена визиту к экс-форварду «сливочных» Хоселу и проведению времени с его семьёй, а не переговорам с другими клубами. Об этом сообщает AS.

Ранее сообщалось, что защитник вернулся к тренировкам и уже провёл часть занятий с основной командой. В конце октября 33-летний игрок получил повреждение сустава в правом колене. По информации источника, Карвахаль может принять участие в Суперкубке Испании. «Реал» встретится с мадридским «Атлетико» в полуфинале турнира.

В текущем сезоне Карвахаль сыграл в восьми матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.