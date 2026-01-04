Скидки
22:45 Мск
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль не планирует менять клуб — AS

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не рассматривает переход в другой клуб. Несмотря на поступившие предложения, которые могли бы показаться выгодными, он не соглашался на переговоры. Недавняя поездка в Катар была посвящена визиту к экс-форварду «сливочных» Хоселу и проведению времени с его семьёй, а не переговорам с другими клубами. Об этом сообщает AS.

Ранее сообщалось, что защитник вернулся к тренировкам и уже провёл часть занятий с основной командой. В конце октября 33-летний игрок получил повреждение сустава в правом колене. По информации источника, Карвахаль может принять участие в Суперкубке Испании. «Реал» встретится с мадридским «Атлетико» в полуфинале турнира.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне Карвахаль сыграл в восьми матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

