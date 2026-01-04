«Интер» — «Болонья»: онлайн-трансляция матча 18-го тура Серии А начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 4 января, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Интер» и «Болонья». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Интер» набрал 36 очков в 16 матчах текущего сезона. Отставание от лидирующего «Милана» при игре в запасе составляет два очка. «Болонья» с 26 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.