«ПСЖ» — «Париж»: онлайн-трансляция матча 17-го тура Лиги 1 начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 4 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Париж». Дерби пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча

«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 36 набранных очков в 16 матчах. Отставание от лидирующего «Ланса» при игре в запасе составляет четыре очка. «Париж» с 16 очками располагается на 14-м месте в чемпионате.