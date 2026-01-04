Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Париж: онлайн-трансляция матча 17-го тура Лиги 1 2025/2026 начнётся в 22:45

«ПСЖ» — «Париж»: онлайн-трансляция матча 17-го тура Лиги 1 начнётся в 22:45 мск
Комментарии

Сегодня, 4 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Париж». Дерби пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча

Франция — Лига 1 . 17-й тур
04 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Париж
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 36 набранных очков в 16 матчах. Отставание от лидирующего «Ланса» при игре в запасе составляет четыре очка. «Париж» с 16 очками располагается на 14-м месте в чемпионате.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Фанаты «ПСЖ» сочинили песню в честь Сафонова. Видео
Истории
Фанаты «ПСЖ» сочинили песню в честь Сафонова. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android