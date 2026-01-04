Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Лацио – Наполи: матч 18-го тура Серии А 2025/2026, 4 января, счет 0:2

«Наполи» уверенно обыграл «Лацио» в матче 18-го тура серии А
Комментарии

Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Лацио» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступал Давиде Масса из Империи. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Спинаццола – 13'     0:2 Ррахмани – 32'    
Удаления: Нослин – 81', Марушич – 88' / Маццокки – 88'

Счёт в матче открыл защитник гостей Леонардо Спинаццола на 13-й минуте. Преимущество «Наполи» удвоил защитник Амир Ррахмани на 32-й минуте. Красную карточку на 81-й минуте получил нападающий хозяев Тейянни Нослин. На 88-й минуте красные карточки получили защитник римлян Адам Марушич и защитник «Наполи» Паскуале Маццокки.

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 24 очка в 18 матчах. «Наполи» с 37 очками в 17 играх располагается на второй строчке в Серии А. Возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата «Милан» с 38 очками после 17 встреч.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
