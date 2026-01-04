«Наполи» уверенно обыграл «Лацио» в матче 18-го тура серии А

Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Лацио» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступал Давиде Масса из Империи. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл защитник гостей Леонардо Спинаццола на 13-й минуте. Преимущество «Наполи» удвоил защитник Амир Ррахмани на 32-й минуте. Красную карточку на 81-й минуте получил нападающий хозяев Тейянни Нослин. На 88-й минуте красные карточки получили защитник римлян Адам Марушич и защитник «Наполи» Паскуале Маццокки.

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 24 очка в 18 матчах. «Наполи» с 37 очками в 17 играх располагается на второй строчке в Серии А. Возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата «Милан» с 38 очками после 17 встреч.