Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» объявил о продлении контракта с 21-летним полузащитником

«Акрон» объявил о продлении контракта с 21-летним полузащитником
Комментарии

Полузащитник Максим Болдырев продлил контракт с «Акроном». Об этом официально сообщила пресс-служба тольяттинской команды. Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года. Болдырев выступает за «Акрон» с февраля 2024-го.

«Болдырев – один из немногих футболистов нашей команды, который вместе с «Акроном» выходил в Премьер-Лигу. В текущем сезоне Максим завоевал место в стартовом составе и был вознаграждён доверием от тренерского штаба за свою работу.

Клуб рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе и видит потенциал для его дальнейшего развития», – приводит слова шеф-скаута «Акрона» Алексея Буртового пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Материалы по теме
Жерсон собрался на выход из «Зенита», Баринов договорился с ЦСКА. Новости недели в РПЛ
Жерсон собрался на выход из «Зенита», Баринов договорился с ЦСКА. Новости недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android