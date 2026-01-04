«Акрон» объявил о продлении контракта с 21-летним полузащитником

Полузащитник Максим Болдырев продлил контракт с «Акроном». Об этом официально сообщила пресс-служба тольяттинской команды. Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года. Болдырев выступает за «Акрон» с февраля 2024-го.

«Болдырев – один из немногих футболистов нашей команды, который вместе с «Акроном» выходил в Премьер-Лигу. В текущем сезоне Максим завоевал место в стартовом составе и был вознаграждён доверием от тренерского штаба за свою работу.

Клуб рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе и видит потенциал для его дальнейшего развития», – приводит слова шеф-скаута «Акрона» Алексея Буртового пресс-служба клуба в телеграм-канале.