«Брайтон» не планирует продавать Балеба, несмотря на интерес клубов АПЛ — talkSPORT

Председатель правления клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Пол Барбер сообщил, что клуб не собирается расставаться с полузащитником Карлосом Балеба. 22-летний камерунец является одной из ключевых трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

«Мы не получали никаких звонков с «Олд Траффорд» или от кого-либо, связанного с «Манчестер Юнайтед». У нас нет ни планов, ни желания расставаться с Карлосом в это трансферное окно или в будущем.

Понимаем, он талантливый игрок, у него много возможностей впереди. Однако в данный момент он является важной частью нашей команды во второй половине сезона, с нетерпением ждём его возвращения с Кубка Африки», — приводит слова Барбера talkSPORT.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» также вступил в борьбу за Балеба, присоединившись к «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму». Футболист выступает за «Брайтон» с лета 2023 года и провёл 96 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и сделав две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Рыночная стоимость Балеба составляет € 60 млн по данным Transfermarkt.