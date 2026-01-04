Скидки
Главная Футбол Новости

Лидс Юнайтед — Манчестер Юнайтед, результат матча 4 января 2026, счёт 1:1, 20-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Лидс» в матче 20-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Элланд Роуд» (Лидс, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Ааронсон – 62'     1:1 Кунья – 65'    

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Бренден Ааронсон. Американец отличился во втором тайме на 62-й минуте. Через три минуты счёт сравнял форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья.

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Лидс» набрал 22 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке, у команды в активе 31 очко.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
«Манчестер Юнайтед» — лидер по количеству голевых моментов в АПЛ-2025/2026
«Манчестер Юнайтед» — лидер по количеству голевых моментов в АПЛ-2025/2026
