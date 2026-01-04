«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Лидс» в матче 20-го тура АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Элланд Роуд» (Лидс, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Бренден Ааронсон. Американец отличился во втором тайме на 62-й минуте. Через три минуты счёт сравнял форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья.

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Лидс» набрал 22 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке, у команды в активе 31 очко.