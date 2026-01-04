ЮАР — Камерун: онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнётся в 22:00 мск
Сегодня, 4 января, состоится матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встретятся сборные ЮАР и Камеруна. Команды будут играть на стадионе «Аль-Медина» в Рабате (Марокко). Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Кубок африканских наций . 1/8 финала
04 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Не начался
Камерун
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.
