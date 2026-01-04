Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Эспаньола» эмоционально высказался после матча с «Барселоной»

Тренер «Эспаньола» эмоционально высказался после матча с «Барселоной»
Комментарии

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес высказался после матча 18-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», отказавшись говорить об игре экс-голкипера своей команды Жоана Гарсии.

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ольмо – 86'     0:2 Левандовски – 90'    

«Надеюсь, некоторые СМИ извинятся за то, что заявили о разжигании ситуации перед дерби на вчерашней пресс-конференции, больше не будут приглашать меня на интервью. Мы должны были победить сегодня, ухожу злым. К чести соперника, они забили первый гол, а второй застал нас врасплох в открытой игре. Если мы хотим продолжать совершенствоваться, должны быть более требовательными к себе и уходить домой злыми.

Ничего не собираюсь говорить о Жоане Гарсии. Что бы я ни сказал, они это исказят. Вчера они опубликовали заголовок с пресс-конференции, где я пытался всех успокоить, говорить как можно сдержаннее. Я сказал, что «Эспаньол» не следует поучать, потому что это несправедливо, а они исказили это, заявив, что я разжёг страсти перед дерби. Уже 50 раз в прошлом году говорил о Жоане то, что думаю», – приводит слова Гонсалеса Sport.es.

Напомним, болельщики «Эспаньола» подготовили специальную акцию в адрес Жоана Гарсии, который стал предателем для фанатов клуба. Вратарь перешёл в стан «Барселоны» летом 2025 года.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 49 очков в 19 встречах. «Эспаньол» с 33 очками занимает пятое место.

Материалы по теме
«Барса» вытащила тяжелейшее дерби в самом конце! А её вратарь ответил фанатам
«Барса» вытащила тяжелейшее дерби в самом конце! А её вратарь ответил фанатам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android