Тренер «Эспаньола» эмоционально высказался после матча с «Барселоной»

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес высказался после матча 18-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», отказавшись говорить об игре экс-голкипера своей команды Жоана Гарсии.

«Надеюсь, некоторые СМИ извинятся за то, что заявили о разжигании ситуации перед дерби на вчерашней пресс-конференции, больше не будут приглашать меня на интервью. Мы должны были победить сегодня, ухожу злым. К чести соперника, они забили первый гол, а второй застал нас врасплох в открытой игре. Если мы хотим продолжать совершенствоваться, должны быть более требовательными к себе и уходить домой злыми.

Ничего не собираюсь говорить о Жоане Гарсии. Что бы я ни сказал, они это исказят. Вчера они опубликовали заголовок с пресс-конференции, где я пытался всех успокоить, говорить как можно сдержаннее. Я сказал, что «Эспаньол» не следует поучать, потому что это несправедливо, а они исказили это, заявив, что я разжёг страсти перед дерби. Уже 50 раз в прошлом году говорил о Жоане то, что думаю», – приводит слова Гонсалеса Sport.es.

Напомним, болельщики «Эспаньола» подготовили специальную акцию в адрес Жоана Гарсии, который стал предателем для фанатов клуба. Вратарь перешёл в стан «Барселоны» летом 2025 года.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 49 очков в 19 встречах. «Эспаньол» с 33 очками занимает пятое место.