«Севилья» разгромно проиграла «Леванте» с последнего места в таблице Ла Лиги

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Леванте». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра игры выступил Иосу Апестегия. Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:0.

Первый гол в матче забил Икер Лосада. Нападающий гостей отличился в конце первого тайма на 45+2-й минуте. Во втором тайме на 77-й минуте полузащитник Карлос Эспи увеличил преимущество «Леванте» в счёте. На 90+2-й минуте Исаак Ромеро мог отыграть один мяч для хозяев поля, но не реализовал пенальти. В конце встречи на 90+4-й минуте хавбек Карлос Альварес довёл счёт до разгромного.

После этого матча «Леванте» набрал 13 очков и поднялся на предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 20 очков. Возглавляет таблицу «Барселона» с 49 очками.