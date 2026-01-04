Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Севилья — Леванте, результат матча 4 января 2026, счёт 0:3, 18-й тур Примеры 2025/2026

«Севилья» разгромно проиграла «Леванте» с последнего места в таблице Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Леванте». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра игры выступил Иосу Апестегия. Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:0.

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 3
Леванте
Валенсия
0:1 Лосада – 45+2'     0:2 Эспи – 77'     0:3 Альварес – 90+4'    

Первый гол в матче забил Икер Лосада. Нападающий гостей отличился в конце первого тайма на 45+2-й минуте. Во втором тайме на 77-й минуте полузащитник Карлос Эспи увеличил преимущество «Леванте» в счёте. На 90+2-й минуте Исаак Ромеро мог отыграть один мяч для хозяев поля, но не реализовал пенальти. В конце встречи на 90+4-й минуте хавбек Карлос Альварес довёл счёт до разгромного.

После этого матча «Леванте» набрал 13 очков и поднялся на предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 20 очков. Возглавляет таблицу «Барселона» с 49 очками.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Сити» — «Челси», ЦСКА — «Локо» в КХЛ, «Тур де Ски» и баскетбол
Топ-события воскресенья: «Сити» — «Челси», ЦСКА — «Локо» в КХЛ, «Тур де Ски» и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android