«Если обыграем «Сити», сделаем громкое заявление». Нету — пер игрой с «горожанами»

Нападающий лондонского «Челси» Педру Нету высказался перед матчем 20-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», отметив позитивный настрой исполняющего обязанности главного тренера команды Калума Макфарлейна. Встреча команд состоится 4 января.

«Настроение должно быть позитивным. Таков футбол, единственное, что мы можем сделать, это настроиться на позитивный лад перед следующей игрой, чтобы победить.

Именно так поступил Калум. Он пришёл на тренировку с позитивным настроем, с большим энтузиазмом, именно этого он требует от игроков. Это то, что мы должны сделать, чтобы выиграть матч в воскресенье. Если мы обыграем «Манчестер Сити», сделаем громкое заявление, что мы здесь, будем продолжать бороться за свою цель и задачи. Это то, что мы должны делать. Мы в «Челси», хотим выигрывать трофеи, быть на вершине лиги, поэтому должны работать для этого.

Внутри команды мы должны сохранять спокойствие, не обращая внимания на внешние факторы, понимать, на что мы способны. Должны усердно работать вместе и верить в свои силы. Приоритет как всегда — сплочённость и командный дух. Речь идёт о единстве и стремлении играть лучше, чем мы играем сейчас. Нужно двигаться вперёд как команда, понимая, что такое случается, это часть процесса. Знаем, клуб хочет побеждать и добиться больших успехов, именно такой настрой должен быть и внутри команды.

Думаю, нам не хватает стабильности в Премьер-лиге. Нас наказывают за мелкие ошибки, за то, что мы не можем переломить ход игры, когда должны, а здесь важна именно стабильность. Когда немного теряем темп, пропускаем гол или получаем красную карточку, люди, возможно, не понимают, насколько доминировали мы в проигранных матчах. Возможно, в таких играх дело ещё и в недостатке концентрации, именно это нам нужно улучшить. Можно быть лучшим в начале игры, но если к концу матча проигрываешь, то ты плох. Это футбол, в этом клубе мы должны извлекать из этого уроки и продолжать совершенствоваться», — приводит слова Нету официальный сайт «Челси».

В 19 матчах английской Премьер-лиги этого сезона лондонцы набрали 30 очков и занимают шестое место в таблице, отставая на 18 очков от лидирующего «Арсенала». «Манчестер Сити» с 41 очком располагается на третьей строчке.