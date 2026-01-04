Скидки
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Хаби Алонсо ответил на вопрос о возможных трансферах «Реала» зимой

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о возможных трансферах столичного клуба в зимнее трансферное окно.

– Готовы ли они подписывать игроков?
– Наш долг — всегда быть бдительными, даже если мы довольны командой, – приводит слова Алонсо AS.

Напомним, 1 января 2026 года открылось зимнее трансферное окно. Бразильский нападающий «сливочных» Эндрик уже отправился во французский «Лион» в аренду до конца сезона.

Ранее в прессе появлялась информация, что команду также хочет покинуть Родриго Гоэс. В текущем сезоне вингер провёл за «Реал» 21 матч во всех турнирах, в которых записал на свой счёт два гола и четыре результативные передачи.

