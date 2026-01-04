Скидки
Главная Футбол Новости

Марсель — Нант, результат матча 4 января 2026, счёт 0:2, 17-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель», играя вдевятером, уступил «Нанту» в Лиге 1. Кабелла забил в дебютном матче
Комментарии

Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Нант». Встреча прошла на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра матча выступил Марк Болланжье. Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 17-й тур
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
0 : 2
Нант
Нант
0:1 Сентонс – 31'     0:2 Кабелла – 88'    
Удаления: Вермерен – 26', Надир – 56' / нет

Полузащитник «Марселя» Артур Вермерен получил красную карточку на 26-й минуте и покинул поле. На 31-й минуте счёт в матче открыл защитник гостей Фабьен Сентонс. После гола на 32-й минуте на поле появился нападающий хозяев поля Билал Надир. Во втором тайме Надир получил жёлтую карточку на 54-й минуте, а затем удалился из-за нарушения на 56-й минуте. В конце встречи на 88-й минуте экс-игрок «Краснодара» Реми Кабелла увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Франции «Марсель» набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Нант» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 14 очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Новости. Футбол
