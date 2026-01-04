Скидки
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Олимпиакос Н — Арис, результат матча 4 января 2026, счёт 0:0, 16-й тур чемпионата Кипра 2025/2026

«Арис» и «Олимпиакос» из Никосии сыграли вничью. Кокорин вышел на поле впервые с августа
Завершён матч 16-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Олимпиакос» из Никосии и «Арис». Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Кипр — Первый дивизион . 16-й тур
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Олимпиакос Н
Никосия
Окончен
0 : 0
Арис
Лимасол

Команды не открыли счёт по ходу встречи.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин восстановился после мышечной травмы, из-за которой он не играл с конца августа, и вышел на поле со скамейки запасных на 80-й минуте матча

Всего в текущем сезоне 34-летний Кокорин провёл на поле во всех турнирах за кипрский клуб семь матчей и не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

После этой игры «Арис» набрал 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. «Олимпиакос» из Никосии располагается на девятой строчке, у команды в активе 17 очков.

Календарь чемпионата Кипра сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Кипра сезона-2025/2026
