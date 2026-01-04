«Арис» и «Олимпиакос» из Никосии сыграли вничью. Кокорин вышел на поле впервые с августа

Завершён матч 16-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Олимпиакос» из Никосии и «Арис». Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не открыли счёт по ходу встречи.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин восстановился после мышечной травмы, из-за которой он не играл с конца августа, и вышел на поле со скамейки запасных на 80-й минуте матча

Всего в текущем сезоне 34-летний Кокорин провёл на поле во всех турнирах за кипрский клуб семь матчей и не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

После этой игры «Арис» набрал 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. «Олимпиакос» из Никосии располагается на девятой строчке, у команды в активе 17 очков.