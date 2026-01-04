Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити – Челси: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ 2025/2026, 4 января

«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 4 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Диаш, О'Райли, Гвардиол, Рейндерс, Фоден, Родри, Силва, Шерки, Холанд.

«Челси»: Йоргенсен, Чалоба, Бадьяшиль, Ачимпонг, Гюсто, Джеймс, Фернандес, Эстевао, Палмер, Нету, Педро.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 41 набранное очко в 19 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» при игре в запасе составляет семь очков. «Челси» с 30 очками располагается на шестом месте в таблице АПЛ.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
А «Челси» умеет удивлять! После Марески команду возглавит тренер-ноунейм?
А «Челси» умеет удивлять! После Марески команду возглавит тренер-ноунейм?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android