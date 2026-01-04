«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ

Сегодня, 4 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Диаш, О'Райли, Гвардиол, Рейндерс, Фоден, Родри, Силва, Шерки, Холанд.

«Челси»: Йоргенсен, Чалоба, Бадьяшиль, Ачимпонг, Гюсто, Джеймс, Фернандес, Эстевао, Палмер, Нету, Педро.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 41 набранное очко в 19 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» при игре в запасе составляет семь очков. «Челси» с 30 очками располагается на шестом месте в таблице АПЛ.