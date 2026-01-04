«Моя работа — быть не тренером». Рубен Аморим – после матча «МЮ» с «Лидсом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

«Заметил, что вы получаете выборочную информацию обо всём. Я пришёл сюда, чтобы быть менеджером, а не тренером «Манчестер Юнайтед», и это очевидно. Знаю, что меня зовут не Тухель, не Конте, не Моуринью, но я менеджер «Манчестер Юнайтед». И так будет ещё 18 месяцев или до тех пор, пока руководство не решит сменить тренера.

Буду выполнять свою работу, и каждый отдел, скауты, спортивный директор, должны выполнять свою работу. Буду выполнять свою работу в течение 18 месяцев, а потом будем наблюдать.

Вот в чём была моя мысль. Хочу закончить на этом. Не собираюсь уходить. Буду выполнять свою работу, пока не придёт другой человек, чтобы заменить меня. И это закончится через 18 месяцев, и тогда все пойдут дальше. Такова была договоренность. Моя работа — быть не тренером», – приводит слова Аморима ESPN.

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке, в активе команды 31 очко.