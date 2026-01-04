«Ньюкасл» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии
Поделиться
Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Гимарайнс – 71' 2:0 Тшау – 78'
Счёт открыл полузащитник хозяев Бруно Гимарайнс на 71-й минуте. Через восемь минут защитник Малик Тшау удвоил преимущество «Ньюкасла».
«Ньюкасл Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. Команда набрала 29 очков за 20 матчей. «Кристал Пэлас» находится на 14-й строчке, заработав 27 очков. На первом месте располагается «Арсенал» (48).
Комментарии
- 4 января 2026
-
20:18
-
20:15
-
20:13
-
19:58
-
19:57
-
19:45
-
19:45
-
19:45
-
19:28
-
19:21
-
19:02
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:26
-
18:03
-
17:58
-
17:31
-
17:30
-
17:22
-
16:56
-
16:46
-
16:45
-
16:29
-
16:18
-
16:02
-
16:00
-
15:38
-
15:35
-
15:23
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
15:00