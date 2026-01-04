«Ньюкасл» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт открыл полузащитник хозяев Бруно Гимарайнс на 71-й минуте. Через восемь минут защитник Малик Тшау удвоил преимущество «Ньюкасла».

«Ньюкасл Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. Команда набрала 29 очков за 20 матчей. «Кристал Пэлас» находится на 14-й строчке, заработав 27 очков. На первом месте располагается «Арсенал» (48).