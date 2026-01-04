Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ньюкасл Юнайтед — Кристал Пэлас, результат матча 4 января 2026, счёт 2:0, АПЛ 2025-2026

«Ньюкасл» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии
Комментарии

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Гимарайнс – 71'     2:0 Тшау – 78'    

Счёт открыл полузащитник хозяев Бруно Гимарайнс на 71-й минуте. Через восемь минут защитник Малик Тшау удвоил преимущество «Ньюкасла».

«Ньюкасл Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. Команда набрала 29 очков за 20 матчей. «Кристал Пэлас» находится на 14-й строчке, заработав 27 очков. На первом месте располагается «Арсенал» (48).

Календарь матчей АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android